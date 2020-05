Pain au fromage à la poêle, Khachapuri

Le khachapuri est une spécialité géorgienne. Vous connaissez ? C'est un pur délice. C'est un pain plat, rond, fourré d'un mélange de fromages. Il est très moelleux et gourmand. Aussi, on le trouve beaucoup dans les restaurants de Moscou et également dans les pays avoisinant la Turquie. Après cuisson, il est traditionnellement frotté au beurre pour le rendre encore plus tendre.

Khachapuri

La version de Khachapuri proposée ici est celle de Djouza, qui m'a vraiment emballée. Elle est si alléchante. Ce pain au fromage est cuit à la poêle et ne contient ni eau, ni levure boulangère. Donc il ne lui faut pas de temps de repos. Traditionnellement, en Géorgie, il peut avoir cette forme ronde ou de bateau. Dans ce dernier cas, la cuisson ne peut que se faire au four. Le Khachapuri est garni de plusieurs fromages, notamment avec le "suluguni", le fromage local. Celui-ci étant difficile à trouver, on le remplace souvent par de la mozzarella, qui s'en rapproche le plus. On peut aussi le remplacer par de la feta. J'ai opté d'utiliser un fromage fouetté, léger, dont la texture est parfaite pour réaliser la farce de ces pains (il s'écrase et se mélange bien).

Cette spécialité ressemble beaucoup au cheese naan, le pain au fromage indien. Mais la méthode pour les confectionner est totalement différente, comme l'est aussi la garniture (le pain indien est fourré de fromage fondu, mais j'aime les faire à la mozzarella). Alors le goût, la forme et le moelleux les différencient totalement.

Khachapuri

Comment faire un pain au fromage ?

Pour réaliser un pain au fromage, il faut d'abord préparer la pâte. Elle est réalisée ici à la main, car elle contient de la levure chimique, donc demande moins de pétrissage et très peu de temps de repos. La particularité de cette pâte est qu'elle ne contient pas d'eau. Elle est faite avec des yaourts, qui assureront un moelleux incomparable.

Puis vient la préparation de la farce. Un mélange de fromage fouetté, d'Emmental et un oeuf pour lier l'ensemble. Celle-ci est mise en boules pour être facilement fourrée et étalée ensuite dans la pâte à pain.

Enfin, on façonne. Et vous voyez pour l'instant c'est simple et rapide. La suite l'est aussi. On met la pâte à pain en boules. Ensuite on les aplatit pour les garnir d'une boule de fromage, qu'on enferme comme une aumônière. Il ne reste qu'à étaler à la main et les pains sont prêtes à passer en cuisson.

Pour cuire les pains au fromage, j'utilise une poêle anti-adhésive, sans la graisser. A feu moyen, ils sont dorés sur chaque face et enduits d'un peu de beurre pour assouplir le tout. Et les pains sont prêts à être dégustés !

Khachapuri

Pain au fromage, Khachapuri Un pain plat, à la levure chimique, farci de fromage, typique de la cuisine géorgienne. Il se réalise à la main et se cuit à la poêle.

4.65 de 17 votes Imprimer Epingler Temps de préparation: 1 heure Temps de cuisson: 20 minutes Temps total: 1 heure 20 minutes Portions: 5 pains Ingrédients Pâte à pain à la levure chimique 2 pots de yaourts nature fermes 250 grammes

1 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse

1 cuillère à café rase de levure chimique

1 cuillère à café bombée de sel 9 grammes

1 oeuf

400 grammes de farine T45

15 millilitres d'huile d'olive 1 cuillère à soupe Garniture au fromage 150 grammes de fromage fouetté nature Madame Loïc Paysan Breton) ou Feta

250 grammes d'Emmental râpé

1 oeuf Pour travailler et cuire Farine pour fleurer le plan de travail et la pâte

30 grammes de beurre demi-sel Instructions Préparer la pâte à pains Dans un grand saladier, mélanger avec un fouet les yaourts, la crème épaisse et la levure. Ajouter l’œuf et le sel à la préparation de la pâte. Fouetter.

Ajouter la farine. Commencer à mélanger avec une cuillère puis pétrir avec les mains afin que la pâte soit homogène, lisse et encore un peu collante. Le pétrissage à la main ne dure pas plus de 5 minutes.



Ajouter les 15 ml d'huile d'olive et pétrir encore quelques minutes pour l'incorporer. Au début la pâte ne colle plus mais dès qu'elle commence à redevenir collante aux mains, il faut arrêter de la travailler.



Couvrir le pâton, au contact, avec un film alimentaire. Laisser reposer 10 minutes puis préparer la farce aux fromages.

Garniture aux fromages Mélanger à la main le fromage fouetté et l'Emmental. Puis incorporer l'oeuf. Bien mélanger le tout. On obtient une préparation compacte.



La diviser en 5 boules de 85 grammes. Réserver.

Façonnage Après le temps de repos, Déposer la pâte sur un plan de travail fariné et la mettre en boule avec la farine.



Diviser en 5 portions de 145 grammes. Les mettre en boules en s'aidant de farine et les couvrir d'un film alimentaire (afin d'éviter qu'elles ne croûtent en surface).



Prendre une boule, la poser sur le plan de travail fariné et l'aplatir légèrement (une douzaine de centimètres). Poser dessus une boule de fromage.

L'enfermer comme une aumônière, en relevant les bords de la pâte. Pincer la pâte pour éviter toute fuite.

Fariner et retourner la boule sur le plan. Etaler à nouveau en aplatissant avec les mains (sans rouleau à pâtisserie) sur un diamètre de 16 cm. L’important est de ne jamais oublier de souvent fleurer le plan de travail afin d’éviter de percer le pain.



Poser le pain sur une plaque tapissée de papier sulfurisé.



Renouveler les opérations pour les autres boules.



Chauffer votre poêle anti-adhésive à feu moyen avant d’y intégrer le premier pain. Retourner lorsque la face est bien dorée. Frotter cette première face avec le morceau de beurre froid.

Faire cuire la seconde face. Lorsqu'elle est dorée, retirer sur un plat en retournant le pain. Frotter cette seconde face de beurre.



Le pain est prêt, renouveler l'opération pour les autres pains.

Notes On peut les préparer jusqu'à 8 heures à l'avance et,dans ce cas, réserver les pains façonnés (sur la plaque tapissée de papier sulfurisé) dans une pièce bien fraîche jusqu'au moment de les cuire.

et,dans ce cas, réserver les pains façonnés (sur la plaque tapissée de papier sulfurisé) dans une pièce bien fraîche jusqu'au moment de les cuire. On peut réaliser des plus petits pains : pour 10, diviser le poids des boules de pâte par 2, ainsi que le poids des boules de fromage.













Khachapuri